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Spor

Uğurcan Çakır 20 milyon euro

Trabzonspor, Fransa'nın Rennes takımının talip olduğu Uğurcan Çakır için kararını verdi. Bordo mavililer, 20 milyon euro istiyor.

26 Eylül 2020 Cumartesi 09:30 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:30
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Uğurcan Çakır için 12 milyon euro net, 3 milyon bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir paketle Trabzonspor'un kapısını çalan Rennes'e olumsuz yanıt verildi.

Resmi teklife cevap veren bordo-mavililer, Uğurcan'ın bu rakamlara bırakılmayacağını, beklentilerinin 18 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay olduğunu iletti.

GERİ ADIM ATMIYORLAR

Rennes cephesi ise bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu ve ortalama bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini menajerler aracılığıyla iletse de yönetimin şu ana kadar geri adım atmadığı da öğrenildi.

Sabah

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