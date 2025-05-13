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Spor

Uğurcan Çakır açıkladı! Finalde oynayacak mı?

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları final maçı öncesi konuştu. Tecrübeli kaleci sakatlık durumu ve maçta oynayıp oynayamayacağı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi13 Mayıs 2025 Salı 19:41 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır açıkladı! Finalde oynayacak mı?
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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları final maçı öncesi konuştu.

Sakatlık durumu ve maçta oynayıp oynayamayacağı sorulan milli file bekçisi, "Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur." dedi.

Uğurcan Çakır, ayrıca, "Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize son ana kadar destek versin, kupayı alacağız." sözlerini sarf etti.

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