Uğurcan Çakır bir ilki yaşadı! Tam 166 gün sonra...

25 Şubat 2022 Cuma 21:37 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 21:37

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor ile oynanan maçın ilk yarısında 2 gol yedi. Uğurcan Çakır, son olarak ligin 4. haftasında iç sahada oynanan Galatasaray maçının ilk yarısında 2 gol yemişti. 25 yaşındaki kaleci bu sezon 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN 166 GÜN SONRA İLK

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor'u konuk etti. Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, 166 gün önce 4. haftada oynanan Galatasaray maçından beri ilk kez bir iç saha karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde iki gol gördü.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla bu sezon toplam 29 maçta forma giydi. 29 maçın tamamında ilk 11'de yer alan 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 27 gole engel olamazken 10 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.