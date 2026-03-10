Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında sergilediği performansla dikkat çekti. Tecrübeli file bekçisi, İngiliz ekibine karşı oynanan iki maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Lig aşamasında Liverpool'un isabetli 4 şutunda gole izin vermeyen Uğurcan, son 16 turu ilk maçında ise 6 isabetli şutta geçit vermedi. İngiliz devi karşılaşmada 1.28 gol beklentisi (xG) yakalasa da Uğurcan Çakır'ı aşamadı.
Başarılı kaleci, kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.