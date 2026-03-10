İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0722
  • EURO
    51,2413
  • ALTIN
    7358.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır duvarı! Liverpool yine aşamadı
Spor

Uğurcan Çakır duvarı! Liverpool yine aşamadı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında sergilediği performansla dikkat çekti. Deneyimli file bekçisi, iki maçta da İngiliz ekibine gole izin vermedi.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 23:49 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır duvarı! Liverpool yine aşamadı
ABONE OL

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında sergilediği performansla dikkat çekti. Tecrübeli file bekçisi, İngiliz ekibine karşı oynanan iki maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Lig aşamasında Liverpool'un isabetli 4 şutunda gole izin vermeyen Uğurcan, son 16 turu ilk maçında ise 6 isabetli şutta geçit vermedi. İngiliz devi karşılaşmada 1.28 gol beklentisi (xG) yakalasa da Uğurcan Çakır'ı aşamadı.

Başarılı kaleci, kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.