  Uğurcan Çakır: EURO 2024'den fazlasını yapmak istiyoruz
Uğurcan Çakır: EURO 2024'den fazlasını yapmak istiyoruz

A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'yı devirerek 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldığımız maçın sonrasında duygularını paylaştı. Tecrübeli kaleci, EURO 2024'den daha fazlasını yapmak istediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Kosova maçı sonrası duygularını paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Karşılaşmanın ardından büyük bir gurur yaşadıklarını dile getiren Uğurcan Çakır, "Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım harikaydı, çok iyiydi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız, 2002'de 6 yaşımdaydım. Ülkemi temsil edecek olmak bana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

"ALLAH YAĞMUR YAĞDIRDI"

Mücadelenin zorluğuna ve saha koşullarına dikkat çeken milli kaleci, "Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları... 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı." dedi.

"DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUZ"

Takımın karakterine vurgu yapan Uğurcan, "Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası'nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Euro'dan fazlasını yapmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Türk halkına teşekkür eden tecrübeli kaleci, "Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onları gururlandırdıysak ne mutlu bize. Dünyadaki en önemli şey aile ve bayrak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada. Renk ve takım ayırmaksızın tüm ülkemizi çok seviyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

