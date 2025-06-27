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Spor

Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye yakın! Anlaşma sağlandı

Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Süper Lig kulüplerine yöneldi. Fenerbahçe, Galatasaray'a göre transferde daha avantajlı konumda. Sarı lacivertlilerin, milli eldivenle mali şartlarda anlaştığı öğrenildi.

Akşam27 Haziran 2025 Cuma 08:08 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye yakın! Anlaşma sağlandı
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Ligin son haftalarında forma giymeyen Uğurcan Çakır için Trabzonspor, Avrupa'dan beklediği teklifleri alamadı. 10 milyon euronun üzerine çıkmayan yabancı teklifler BordoMavili yönetim tarafından rafa kaldırıldı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Uğurcan'a Avrupa için verilmiş sözümüz var" açıklamasına rağmen bu konudaki görüşmeler tıkandı.

Bu kez milli kaleci için uzun süredir devrede olan F.Bahçe ve G.Saray seçenekleri ön plana çıkmaya başladı. F.Bahçe'nin bu konuda ezeli rakibi G.Saray'ın önüne geçtiği ve Uğurcan'la mali şartlarda anlaştığı öğrenildi. Transferin tamamlanması için iki kulüp arasında da anlaşma sağlanması için temaslar sürüyor. Trabzonspor'un 20 milyon euroda diretmesi çözümü zorlaştırıyor.

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