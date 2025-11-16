Uğurcan Çakır: Galibiyeti hak ettik

Milli Takımımızın Bulgaristan galibiyetini değerlendiren Uğurcan Çakır, maç sonrası karşılaşmayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Uğurcan Çakır, Bulgaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada öncelikle şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek ülkenin başının sağ olması temennisinde bulundu. Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden milli kaleci, sahada işlerini en iyi şekilde yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarım saatinde oyunun tamamen kontrol kendilerinde olduğunu belirten Çakır, devre arasında İspanya'nın 3-0 önde olduğunu öğrendiklerini ve ikinci yarıda skoru koruyarak 2-0'lık galibiyeti hedeflediklerini dile getirdi. Bulgaristan'ın iyi mücadele ettiğini ve bir topunun direkten döndüğünü hatırlatan Çakır, aldıkları galibiyetin hak edilmiş olduğunu vurguladı.

Gürcistan'ın puan almasını beklediklerini ancak ilk yarıdaki skorun bu ihtimali ortadan kaldırdığını belirten milli file bekçisi, galibiyeti ülkeye armağan ettiklerini söyledi.