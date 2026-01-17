İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Uğurcan Çakır: Galibiyeti hak ettik

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Milli kaleci, galibiyeti hak ettiklerini vurguladı.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Galibiyeti hak ettik
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli kaleci, oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu vurguladı.

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

Karşılaşma boyunca kontrolün Galatasaray'da olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var ama genel anlamda oyunu biz yönettik. Galibiyeti kaçırdık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"HALA LİDERİZ"

Puan kaybına rağmen takımın durumuna dikkat çeken Uğurcan, "Hâlâ lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahibiz. Atletico Madrid maçından puan ya da puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Şampiyonlar Ligi hedefini de vurgulayan milli kaleci, "Bazen böyle puan kayıpları olabilir ama bu maçı kaybetmeyi hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Oradan puan veya puanlar alıp devam etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

