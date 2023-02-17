Uğurcan Çakır: Hayatımın en zor maçlarından birini oynadım

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Basel'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağolsun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir afet yaşadık. İlk günler çok zor geçti. Gece gündüz karıştı, uyuyamadık. Çok üzüldük. Hepsi bizim canımızdı. Orada olanların yaralarını sarmaya bütün ülke olarak çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Zor günler. Bugün hayatımın en zor maçlarından birini oynadım. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Bugün burada zorunluluktan bir maç oynadık. Aklımız, yüreğimiz oradaydı." dedi.

Maçta çok duygulandığını söyleyen Çakır, "Trabzonspor formasıyla burada 150'ye yakın maç oynadım. İlk defa bu kadar duygulandım. Ülkenin her yerinden gelen kardeşlerimiz vardı tribünde. Nasıl beraber olduğumuzu gösterdik. Allah nasip etti, futbol oynuyoruz. Bu maça motive olmak zordu." ifadelerini kullandı.