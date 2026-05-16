Uğurcan Çakır: Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Takım için yorucu bir sezon olduğunu belirten Çakır, "Bizim için uzun ve zor bir sezon oldu. Hem Şampiyonlar Ligi, hem lig, hem de kupa... Yorucu bir sezondu ama sonu güzel oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Dursun Özbek'in kendisini çok istediğini belirten tecrübeli kaleci "Dursun Özbek, burada olmamı çok istedi. Galatasaray camiasını temsil etme fırsatını verdi. Ben de ödediği bonservis bedeline karşı yüzünü kara çıkartmak istemedim. Çok çalışıp onun güvenini boşa çıkartmamaya çalıştım. Bana burada imkanını veren Dursun başkanımızdır tabii ki. Yüzünü kara çıkarmadım." ifadelerini kullandı.

Baskının yüksek olduğu maçları sevdiğini belirten tecrübeli file bekçisi, "Kendimi hep en üst seviyelerde göstermek istiyordum. Baskının yüksek olduğu maçları seviyorum. Daha özgüvenli oynuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çok çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun ki Allah hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmıyor. Çalışırsam başaracağımı biliyorum. Bu yüzden çok çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

Düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki kaleci "Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Şampiyon olmamız gerekiyordu, biz de bunu başardık. Seneye inşallah bu başarıların üstüne çıkmaya çalışacağız. Dört sene üst üste şampiyon olduk, beş sene olan hiç yok. İnşallah seneye beşinci kez üst üste şampiyon olacağız" söyleminde bulundu.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Fernando Muslera'nın boşluğunun doldurulamayacağını belirten tecrübeli eldiven, "Muslera'nın boşluğu Galatasaray'da doldurulmaz. Çok büyük başarılar yakaladı. 14 sene Galatasaray forması giydi. Ben 14 sene giyemeyeceğim, 44 yaşında olmuş olacağım. (gülerek) Onun yerini doldurmak kolay değil ama ben de kendi yeteneklerimi Galatasaray formasıyla göstermeye geldim. Muslera'nın boşluğu bence doldurulmaz. Çok büyük başarılar yakaladı. Kendi yeteneklerimi Galatasaray camiasına göstermeye, onlarla başarılı olmaya geldim." ifadelerini kullandı

24 yıl aranın ardından katılacağımız Dünya Kupası hakkında ise "Dünya Kupası'nda final oynamak isteriz ama öncelliğimiz gruptan çıkmak. Dünya Kupası'nda bu ülke vatandaşlarını sevindirebilirsek ve gurur duydurabilirsek mutlu oluruz." diyerek sözlerine son verdi.