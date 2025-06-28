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Spor

Uğurcan Çakır için resmi açıklama! Ertuğrul Doğan transfere noktayı koydu

Son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddialarıyla gündeme gelen Uğurcan Çakır için Trabzonspor'dan resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır için resmi açıklama! Ertuğrul Doğan transfere noktayı koydu
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Trabzonspor'dan ayrılacağı yönünde haberleri çıkan Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"UĞURCAN'I SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

"Uğurcan konusu ilginç bir hal aldı. Konuşmalarımda gayet açık ve net biriyim. Anlattığım şeylerden, anlaşılmayacak ne olduğunu da anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bizim kardeşimiz. Ben daha önce defalarca, sayıyı hatırlamıyorum, üzerine basarak bazı şeyler söyledim. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, insanlar düşündüğü şekilde algılamaya çalışıyor. Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Açık ve net!"

"YURT DIŞINDAN TEKLİF GELİRSE..."

"Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse... Daha önce Uğurcan'a bir teklif geldi, kendisi bu teklifin Trabzonspor'a verilen kısmın az olduğunu belirterek, kendisine verilen rakam iyi olmasına rağmen gitmemişti. O zaman kendisine yardımcı olacağımın sözünü vermiştim. Defalarca üstüne basa basa söyledim. Şu an itibarıyla, bu sözlerden daha açık nasıl anlatılabilir bilmiyorum."

"TÜRKİYE'DEN UĞURCAN'A TEKLİF GELMEDİ"

"Olmadı. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu, sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif gelmedi."

"20 MİLYON'A DA SATMAM!"

"Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon Euro teklif yaptı. Ne yapacaksınız?"

Ertuğrul Doğan: "Vermeyeceğim. Satmayacağım."

"UĞURCAN, İSTESE BİLE VERMEM!"

"Uğurcan, Fenerbahçe'ye gitmek isterse ne yapacaksınız?"

Ertuğrul Doğan: "Böyle bir şey istemez. Uğurcan böyle dese bile vermem!"

"ORANTISIZ GÜÇ KULLANIRIM"

"Biz efendiliğimizi korumaya çalışıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok önemli camialar. Kimseyle derdimiz, işimiz, konumuz yok. Kimseyle böyle bir polemik yaşamadık. Hep sevgi saygı çerçevesinde götürdük bu işleri. Bu kulüplerimizden Uğurcan Çakır ile ilgili bir talep, teklif yok. Nasıl anlatılır bilmiyorum, yok. Böyle bir şey yok. Tüm bunlara rağmen hala bazı, sosyal medyada falan bu konularda yalanlar devam edilirse o zaman bir orantısız güç kullanmak zorunda kalabiliriz. Üzerine basarak söylüyorum. Trabzonspor'un kaptanını kimse ağzına sakız yapmasın. Yeter. Bu yalanlar devam ederse bir yerden sonra da buna cevap veririz, orantısız güç olur. Yapmak istemem. Herhalde herkes anlayacağını anlamıştır."

Ertuğrul Doğan: "Hocamızın verdiği transfer listesi var. Uğraşıyoruz. 1-2 transfer daha açıklayacağız. Son aşamadayız."

"İNŞALLAH BU KONU BURADA KAPANIR"

"Uğurcan ile ilgili böyle bir durum yoktu. Defalarca belirtmeme rağmen gerçekten anlaşılamayan şekilde, bunun amacı belli, bizim kimseyle işimiz yok. Kimsenin oyuncusu yok ne yaptı, bizi gram ilgilendirmiyor. Umrumuzda değiliz. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Mali sıkıntılarımız var, para bulmak zorundayız. Bizi boş konularla kimse rahatsız etmesin. Bundan daha açık bir açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. İnşallah bu konu burada kapanır."

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