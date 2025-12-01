İSTANBUL 13°C / 8°C
  Uğurcan Çakır: İlk 45 dakika iyi oynadık
Uğurcan Çakır: İlk 45 dakika iyi oynadık

Uğurcan Çakır, derbide galibiyete daha yakın tarafın Galatasaray olduğunu belirterek son dakika gelen golün üzüntü yarattığını söyledi.

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: İlk 45 dakika iyi oynadık
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli file bekçisi, "Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fenerbahçe, ikinci yarıda zaman zaman etkili oldu. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik." dedi.

Uğurcan Çakır, "İşimize konsantre olduk. En iyi performansımızı gösterip galibiyet istiyorduk. Galibiyete yakın bizdik. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yenilmemek de önemli." diye konuştu.

