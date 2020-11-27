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Spor

Uğurcan Çakır: İnşallah biz de gidersek gururlandırırız

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

27 Kasım 2020 Cuma 22:41 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 22:41
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Uğurcan Çakır maç sonu açıklamasında; "Oynaya oynaya tecrübe kazanılıyor. İdman başka, oynadıkça özgüven kazanıyorsunuz, ne yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Yeni bir başlangıç, 2 haftadır pozisyon vermiyoruz, takım olarak mücadele ediyoruz. Hepimiz bir arada savaşarak yine galibiyetle ayrılıyoruz. Abdullah hoca biraz daha takım savunmasına önem verdiğini anlattı ve ona göre çalıştık. Taraftarımızın beklentisini biliyoruz, daha iyi olmaya çalışacağız, inşallah böyle olur." dedi.

"BİZ DE GİDERSEK ÜLKEMİZİ GURURLANDIRIRIZ"

Uğurcan Çakır sözlerinin sonunda; "Yusuf Yazıcı ile her zaman görüşüyoruz, samimi arkadaşım. A takımda birlikte oynadık. Yurt dışına transfer yaptı, hayaliydi, hep de söylüyordu. Çok iyi performans sergiliyor. İnşallah biz de gidersek, o, ben, Abdüş ülkemizi gururlandırırız." açıklamasında bulundu.

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