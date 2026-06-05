Uğurcan Çakır: İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız

A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Herkesin gördüğü kadar kolay bir grupta değiliz. Her şey her an değişebiliyor" dedi.

TRT Spor'a sezonu değerlendiren Uğurcan Çakır, "Çok ekstra çalıştım. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok şükür iyi performans sergiledim Geçen yıl Galatasaray için çok uzun bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynadık. Şampiyonluk yarışında bölüm bölüm zorlandık" dedi.

A Milli Futbol Takımı ile ilgili ise, "Her takıma karşı oynayabilecek kalitedeyiz. Herkesin gördüğü kadar kolay bir grupta değiliz. Her şey her an değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, "Milli Takım kampına gelmek için hepimiz can atıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Bunda tabii ki Montella'nın emeği var, güzel bir grup oluşturdu. Her zaman Dünya Kupalarını televizyondan izledik. Biz orda yoktuk ve başka takımları tutmak zorunda kaldık. Artık ülkemiz bizleri destekleyecek. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız" dedi.