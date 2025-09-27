Uğurcan Çakır: İyi bir performans sergiledim

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın file bekçisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çakır, "Bugün iyi bir performans sergiledim. Başka bir maçta takım arkadaşlarım daha iyi bir performans sergileyebilir. Zor bir süreç demeyelim aslında yaşanacağı varmış. Her zaman çok çalışıyorum. Şartlar ne olursa olsun. Çok çalışıp en iyi yaptığım işi yapma çalışıyorum. Zor bir süreç demeyelim ama hem milli takım hem Şampiyonlar Ligi'ndeki maç biraz zorluydu benim için. Bugün ise iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bugün iyi bir performans sergilesem de çalışmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah bunu başarabilirim' diye konuştu.

'SALI GÜNÜ DE HEM BENİM HEM DE TAKIMIM İÇİN GÜZEL BİR AKŞAM OLUR'

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan milli eldiven, taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerinin ifade ederek, "İç sahada oynayacağımız maç rakip kim olursa olsun onlar için de çok zor. Liverpool maçında da en iyisini yapıp taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. Puan ya da puanlar bizim için çok önemli. İçeride oynadığımız bütün maçlar rakipler için zor. Futbola başlayış amaçlarımdan biri en iyilerine karşı oynamak istemek. İnşallah salı günü de hem benim hem de takımım için güzel bir akşam olur. Hem taraftarımıza güzel bir oyun, iyi bir galibiyet hediye etmiş oluruz' ifadelerini kullandı.