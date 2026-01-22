İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Uğurcan Çakır kalesine duvar ördü

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Galatasaray, Atletico Madrid'le puanları paylaşırken Uğurcan Çakır performansıyla alkışları topladı.

Başarılı kaleci, özellikle maçın son bölümünde birbirinden kritik iki kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu. Milli eldiven ilk olarak 85. dakikada Antoine Griezmann'ın frikik şutunda müthiş bir kurtarışa imza attı.

Uğurcan, hemen ardından devam eden pozisyonda bu kez Baena'nın şutuna engel oldu. 29 yaşındaki kaleci, 90 dakika boyunca 4 kurtarışla geceyi noktaladı. Devler Ligi'nde 7. maçını oynayan Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçında performansı ve tecrübesiyle sahanın en iyilerinden olarak göze çarptı.

UĞURCAN ÇAKIR: "3 PUANI KAÇIRDIK"

Öte yandan Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli eldiven, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilgili, "Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." sözlerini sarf etti.

SARA'NIN POZİSYONU

Gabriel Sara'nın son dakikalardaki pozisyonunu değerlendiren başarılı kaleci, "Maçın son dakikasında yaşanan pozisyon bizi çok üzdü! Çok yakındı ama bunun dışında maçtan önce beraberliğin bizim için kötü bir sonuç olmayacağını düşünmüştük." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
