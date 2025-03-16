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Spor

Uğurcan Çakır: Kan değişikliği olumlu yansıdı

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Kan değişikliği olumlu yansıdı
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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in zor bir dönemde takıma yaptığı katkılara teşekkür eden ve Fatih Tekke'nin gelişiyle yaşanan kan değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını söyleyen başarılı kaleci, "Şenol Hoca'ya teşekkür etmek istedim. Zor zamanda geldi. Neyi varsa taşın altına koydu. Çok büyük emek sarf etti. Yeni bir hoca geldi. Kan değişikliği, kötü sonuçlar... Bu kan değişikliğiyle Fatih Hoca camianın içinden biri, efsane Trabzonspor'da. Kan değişikliği olumlu yansıdı. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman Başakşehir'e pres yapamadığımız zamanlar oldu. Başakşehir bir hoca takımı ve sistemi en iyi olan takımı. Zaman zaman zor anlar yaşattılar ama kazanmayı bildik. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız." dedi.

"ALLAH YARDIM ETTİ"

Maç sırasında şansın da yanlarında olduğunu belirten 28 yaşındaki kaleci, "Biraz da şans bizim yanımızdaydı. Penaltı, öncesindeki pozisyonda Allah yardım etti, kurtardım. Takım bu kurtarışlarla ayakta kaldı. Şans bizim yanımızdaydı. Geliştirmemiz gereken çok şey var. Fatih Hoca geleli 3 gün oldu ama istediği net şeyler var. Bugün bir bölümünü sahaya yansıttık. Başakşehir karşısında 90 dakikaya yaymak zaten zordu. Topla çıkmak zor olacaktı, Fatih Hoca buna çalıştırdı zaten. 3-0 galip gelmeyi bildik." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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