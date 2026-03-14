15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • Uğurcan Çakır: Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız
Uğurcan Çakır: Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Başakşehir galibiyetinin ardından puan farkını artırma fırsatını iyi değerlendirdiklerini söyledi. Tecrübeli kaleci, şimdi odaklarının Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Liverpool rövanşına çevrildiğini belirtti.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNDEN SONRA..."

Mücadeleyi değerlendiren başarılı eldiven, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum." dedi.

"LIVERPOOL MAÇINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Çakır, "Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.

