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Spor

Uğurcan Çakır maça damga vurdu! Kurtarışlarıyla Trabzonspor'u hayatta tuttu

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Konuk ekip net pozisyonlar bulsa da kaleci Uğurcan Çakır kalesini gole kapadı. Bordo mavili ekip maçı 1-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

Akşam23 Aralık 2024 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır maça damga vurdu! Kurtarışlarıyla Trabzonspor'u hayatta tuttu
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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ilk 45'te 3 net kurtarış yaptı.

TS ilk yarı %78 topla oynadı ancak maçta isabetli şut atamadı.

Geçen hafta yorucu bir derbi oynayan Trabzonspor, Bodrum karşısına eksik bir kadroyla çıktı. İlk yarıda topla oynamada %80'lik orana ulaşan BordoMavililer hücum anlamında hiçbir şey üretemedi. Bodrum FK sadece %20 topla oynama oranıyla net fırsatlar yakaladı, Uğurcan Çakır 3 kritik kurtarış yaptı. Volkan Demirel kaçan gollerden sonra kulübeye vurdu. Trabzon taraftarı devrede takımına tepki gösterdi. İkinci yarı Bordo-Mavili ekip bu kez daha istekli olsa da üretmekte yine zorluk çekti. İlk isabetli şut da 2. yarıda geldi... Uğurcan Çakır yine net kurtarış yaptı. 86'da Pedro Malheiro, uzun süre sonra tribünleri dolduran taraftarı uzaktan attığı golle coşturdu. Demirel'in elini sıkmadığı Şenol Güneş, 3 puanla hayata döndü!..

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