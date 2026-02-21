Uğurcan Çakır: Maça tam konsantre değildik

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a yenildi. Sarı kırmızılılar ligde 2. yenilgisini yaşadı.

Maçın ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, "Maça iyi başlamadık. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Maça tam konsantre değildik. Konyaspor daha konsantre ve istekliydi. Tüm tepkileri bizden daha erken verdiler. Bugün kaybettik ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Avantaj kaybettik sadece. 11 maç kaldı, tüm maçları tek tek Juventus maçı konsantrasyonuyla oynayıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor daha istekliydi bizden, onları tebrik ediyorum. Bizim de yapmamız gereken daha çok çalışmaya, böyle maçları önemsemeye devam etmek ve her maça ayrı ayrı konsantre olup galip gelmek." şeklinde konuştu.