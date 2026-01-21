İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Uğurcan Çakır: Maçı kazanabilirdik

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Atletico Madrid beraberliği sonrası yaptığı açıklamada maçı kazanabileceklerini ifada etti.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 23:08 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Maçı kazanabilirdik
Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli eldiven, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilgili, "Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
