Spor

Uğurcan Çakır mı, Mert Günok mu? Derbide gözler kalecilerde

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler Uğurcan Çakır ve Mert Günok'un üzerinde olacak. İşte detaylar...

AA2 Ekim 2025 Perşembe 11:43
Uğurcan Çakır mı, Mert Günok mu? Derbide gözler kalecilerde
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galaatsaray-Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın kalesinde ise Mert Günok görev yapacak.

Ligde 7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, İzmirli renktaşı Göztepe ile ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda.

Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlılar ise kalesindeki 8 gole engel olamadı. Beşiktaş, puan durumunun ilk 5 sırasındaki takımlar arasında en fazla gol yiyen takım olarak dikkati çekiyor.

GALATASARAY KALESİ UĞURCAN'A YAKIN

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı kalede Uğurcan Çakır tercihini değiştirmesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı 7 Süper Lig maçında kalede 2 farklı file bekçisi görev yaptı. 14 yıl sonra ilk kez bir sezona Fernando Muslera'sız başlayan Galatasaray'da ligin ilk 4 haftasında Günay Güvenç, sonraki 3 haftasında ise yeni transfer Uğurcan Çakır süre aldı.

Süper Lig'de tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, Günay'ın kalede olduğu ilk 4 müsabakada kalesinde sadece 1 gol gördü. Uğurcan da kaleyi koruduğu 3 müsabakada 1 gol yedi.

Sezonun ilk 4 karşılaşmasında Trabzonspor'un kalesinde görev yapan Uğurcan, bu periyotta da 1 kez topu filelerinden çıkardı.

MERT, BEŞİKTAŞ'TA KALEYİ HİÇ KAPTIRMADI

Milli kalecilerden Mert Günok, Beşiktaş'ın bu sezonki 6 Süper Lig maçında da kaleyi koruyan isim oldu.

Tecrübeli file bekçisi, ligde bu sezon görev yaptığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Sadece 1 müsabakada kalesini gole kapatabilen Mert Günok, diğer 5 karşılaşmada 6 gol yedi.

UĞURCAN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI 15 MAÇTA GÖREV YAPTI

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 15 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı formayla ilk derbisine çıkmaya hazırlanan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı.

Uğurcan, lig maçlarında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İki karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, rakibinin 19 golüne engel olamadı. Milli file bekçisi, Türkiye Kupası'ndaki tek maçtan üzgün ayrılırken 3 gol yedi.

MERT, GALATASARAY'A KARŞI 16 KEZ OYNADI

Mert Günok ise, kariyerinde Galatasaray'a karşı 16 müsabakaya çıktı.

Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli kaleci, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 12, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile 7 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 4 karşılaşmanın 3'ünden üzgün, 1'inden ise mutlu ayrıldı.

Mert, söz konusu lig müsabakalarında 18 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatabildi. 36 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa'daki 4 mücadelede ise 5 gol yedi.

Tecrübeli kaleci, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı yaptığı derbilerde 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Mert, geçen sezonki Turkcell Süper Kupa maçı hariç tüm derbilerde gol yerken, topu 7 kez ağlarından çıkardı.

