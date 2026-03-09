Galatasaray efsanesi Fernando Muslera'nın ardından bu sezon kaleyi devralan Uğurcan Çakır, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de yaptığı kritik kurtarışlarla taraftarın gönlünü fethetti. Sezon başında maliyeti sebebiyle baskı altında olan Çakır, gösterdiği performansla güven kazanmasını bildi. Beşiktaş derbisinde 7 net kurtarışla dikkat çeken milli file bekçisi, Liverpool maçı öncesi Avrupa'da da haberlere konu oldu. Gündemin merkezindeki 29 yaşındaki başarılı kalecinin Sarı-Kırmızılı formayı giymesinde ise sancılı bir hikaye var.

AVRUPA'YA TRANSFERİ YATTI

Uzun bir süre Fenerbahçe ile temas halinde olan Çakır, Fransa'dan Monaco ve İngiltere'den N.Forest kulübüyle görüşme yapıyordu. Sarı-Lacivertliler'in bonuslar hariç sunduğu 15 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Hem Monaco hem Forest kulübünün başkanları Ertuğrul Doğan ile masaya oturdu. Doğan, yapılan teklifleri yeterli bulmadı. Kaleci transferini son ana bırakan Cim-Bom ise devreye girdi. Yapılan uzun pazarlıklar neticesinde transfer 7,5 milyon euro + KDV + 3 milyon euro bonus şeklinde bir anlaşmayla bitti.

OKAN BURUK: AZ BİLE ÖDEMİŞİZ

Galatasaray Hocası Okan Buruk, maçın ardından kalecisinin hakkını bu sözlerle teslim etti: "Uğurcan çok motiveydi. Bu karşılaşma için ekstra hazırlandı. Beni şaşırtmadı ama kaleci performansının konuşulduğu bir maç izletmek istemiyoruz. Sezon başında Premier Lig'den bu seviyede bir kaleci almak isteseniz en az 30 milyon euro para ödemeniz gerekiyordu. Uğurcan da şu an Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Şu anki performansına bakınca Uğurcan için verilen 30 milyon avro bonservisin az olduğunu düşünüyorum."