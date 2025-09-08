İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Uğurcan Çakır: Sadece 3 puan kaybettik

A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır, sahalarında İspanya'ya 6-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Eylül 2025 Pazartesi 01:03
"SADECE 3 PUAN KAYBETTİK"

Milli file bekçisi, maçın genelinde kötü bir performans sergilediklerini kabul ederken, "Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp ekimdeki maçlara hazırlanacağız." dedi.

"BU TAKIMDAN DÖNÜŞ OLUR"

Uğurcan, geçmişte alınan ağır yenilgilerden ders çıkardıklarını hatırlatarak, "Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

