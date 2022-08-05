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Spor

Uğurcan Çakır: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

5 Ağustos 2022 Cuma 23:40 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Geçen sezonki şampiyonluğu anlatarak söze başlayan Uğurcan Çakır, "Çok güzel bir hikaye yazdık geçen sezon. Gerçekten çok önemliydi. Çok güzel görüntüler verdiler şehirde. Gururu çok ayrıydı. O geride kaldı artık, yeni hedefler var önümüzde." diye konuştu.

Açılış maçının zorluğundan bahseden Çakır, "Süper Lig'de ilk maçlar hep zor olur. Galip gelmeyi bildik. Daha iyi oynayabilirdik. Önemli olan 3 puandı. Gol yemeden bunu başardık. Çok iyi mücadele ettik, sahada iyi durduk. İyi oyun yoktu ama önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Ağustos bizim için uzun ve yorucu olacak. İnşallah galibiyetlerle devam edebiliriz." açıklamasını yaptı.

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi hedefiyle ilgili ise Uğurcan, "İlk defa playofftan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Türk takımı şampiyon olup. Gruplara kalmak istiyoruz. Kopenhag da iyi bir takım. Bizden önce ligi açtılar. Avantaj olabilir bu onlar için. Biz de kalitemizi biliyoruz." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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