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Spor

Uğurcan Çakır, taraftarı maça davet etti

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bordo-mavili taraftarı Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynanacak Çaykur Rizespor ile yapacakları maçı izlemeye davet etti.

AA25 Şubat 2025 Salı 20:28 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır, taraftarı maça davet etti
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile çarşamba günü oynayacakları karşılaşma için bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulunarak, tribünleri doldurmalarını istedi. Kaleci Uğurcan Çakır, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımında Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Şu an dünyanın en güzel stadını görüyorsunuz, dünyanın en güzel renkleri. Yarın da burada çok önemli bir final maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Şu an boş. Siz olunca daha güzel gözüküyor tabii ki. Yarın hepinizi maça bekliyoruz. Ben şimdi antrenmana çıkıyorum, yarın burada görüşmek üzere."

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