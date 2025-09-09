İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,266
  • EURO
    48,4224
  • ALTIN
    4834.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır: Taraftarı mutlu etmek için buraya geldim
Spor

Uğurcan Çakır: Taraftarı mutlu etmek için buraya geldim

Galatasaray, milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Çakır da imza sonrası yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı formayı giyecek olmanın heyecanını dile getirdi.

Haber Merkezi9 Eylül 2025 Salı 19:17 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Taraftarı mutlu etmek için buraya geldim
ABONE OL

Galatasaray, milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, imza sonrası yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı formayı giyecek olmanın heyecanını dile getirdi.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR BİR FUTBOL SERGİLEYECEĞİM"

Milli kaleci, hedefinin Galatasaray taraftarını mutlu etmek olduğunu vurguladı:

"Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim."

"UZUN BİR SÜREÇTİ, MUTLUYUM"

Transfer sürecine değinen Uğurcan, sonunda mutlu sona ulaştığını ifade etti:

"Uzun bir süreçti buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkartmam, burada başarılı olurum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da sahne alacak olmanın da altını çizen deneyimli file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.