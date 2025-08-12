İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Uğurcan Çakır: Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur inşallah

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Ağustos 2025 Salı 01:47
Uğurcan Çakır: Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur inşallah
Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLDUĞU BİR SEZON OLUR"

Şampiyonluk temennisinde bulunan Uğurcan, "Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur inşallah" dedi.

"RAKİPLERİMİZ İYİ ANALİZ ETMESİN"

Takımın oyun formasyonuyla ilgili soruya esprili bir şekilde yanıt veren tecrübeli file bekçisi, "Taktikleri burada vermeyeyim. Rakiplerimiz iyi analiz etmesin" ifadelerini gülerek söyledi.

"KENDİ PERFORMANSIMI DEĞERLENDİRMEME GEREK YOK"

Kendi performansını değerlendirmeyen Uğurcan, "Trabzonspor'un başarılarında önemli rol oynamaya çalışıyorum. Kendi performansımı değerlendirmeme gerek yok. İnşallah daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

