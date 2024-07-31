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Spor

Uğurcan Çakır: Transfer teklifi gelirse değerlendiririz

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında karşılaşacakları Ruzemberok maçından önce açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Transfer teklifi gelirse değerlendiririz
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Ruzomberok maçı öncesi konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Avantajlı bir skorla döndük ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu vardı. Kazanarak dönmek önemliydi. İkinci maça iyi çalıştık. Rakibimize hazırız. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılıp turu geçmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli kaleci, "Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdim. Orada da iyi bir mücadele verdik. Orada oynayıp oynamamak çok önemli değil çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu büyük bir onur. Ondan sonra Abdullah Hocam biraz fazla izin verdi bana. Trabzonspor için elimden geleni yapıyorum. İlk maçtaki performansım da benim için güzel bir gündü. İnşallah böyle devam ederim." ifadelerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili de konuşan Çakır, "Her sezon ismim transferle anılıyor. Artık hayırlısı diyelim. Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Transfer teklifi gelirse oturur hep birlikte değerlendiririz. Diğer rakiplerimiz büyük paralar harcıyor. Başımızda Türkiye'nin en iyi hocası var. Ben burada her sezon olduğu gibi başarılı olmak istiyorum." diye konuştu.

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