14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı radarına almıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar milli file bekçisi için bordo-mavililerle masaya oturdu ve iki kulüp anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 43 maçta kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 18 maçta gole izin vermedi ve 52 gol yedi.

Galatasaray ile anlaşan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yaptığı açıklamayla veda etti.

İşte Uğurcan'ın paylaşımı:

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

Biliyorum, kolay değil...

Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım.

Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim.

Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu.

Sevgi ve saygılarımla,"

Uğurcan Çakır

Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır." denildi.