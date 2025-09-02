İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Uğurcan Çakır transferine sert tepki! Taraftar tesise akın etti

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo mavili taraftarlar çılgına döndü. Transfere öfkelenen bordo mavili taraftarlar tesise akın etti. İşte detaylar...

2 Eylül 2025 Salı 09:21
Uğurcan Çakır transferine sert tepki! Taraftar tesise akın etti
Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transferi bordo-mavili camiada büyük krize yol açtı. Taraftarlar, yapılan açıklamanın ardından karara sert tepki gösterdi.

TESİSLERE AKIN ETTİLER

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ortaya çıkmasıyla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar kulüp tesislerine gitti. Futbolseverler, "Kaptan satılamaz" ve "Uğurcan kırmızı çizgimizdir" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

"KAPTAN SATILAMAZ"

Taraftar grupları sosyal medya üzerinden de protestolarını sürdürdü. "Trabzonspor'un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz" mesajlarıyla birlikte çeşitli görseller paylaşan taraftarlar, "Kaptan satılamaz" diyerek Çakır'ın kulüp için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır'a da eleştiriler yöneltildi.

