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Spor

Uğurcan Çakır: Tribünden istenmeyen sesler oldu, doğru bulmuyorum

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray ile 2-2 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2021 Pazar 22:19 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 22:19
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. 30-35 dakika kötü oynadık, golleri yedik. Toparlandık ve ilk yarı bitmeden golü attık. 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemli. Galatasaray gibi büyük bir camiayla oynadık. İyi mücadele ettik, iyi savaştık. Bu 1 puan değerli."

"Oyundan çıkarken tabii tribünden istenmeyen sesler oldu. Ben doğru bulmuyorum. Bu formayı giyen her oyuncu değerli ve özel. Doğru bulmuyorum. Taraftara alkışlamaları için hareket de yaptım. Oluyor. Bir sonraki maçta elinden gelenin en iyisini yapacaktır."

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