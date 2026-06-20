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Spor

Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim

2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvadan elenen A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, maç sonu konuştu. Tecrübeli file bekçisi, 'Ülkemizden özür dilerim. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık!' dedi.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Maç hakkında konuşacak bir şey olmadığını söyleyen Uğurcan, "Ülkemizden özür dilerim! Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık! Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok! Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik." dedi.

"BEKLENTİYİ YÜKSELTTİK"

Açıklamalarına devam eden milli file bekçisi, "Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık! İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız. Genç ve iyi oyuncularımız var. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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