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Spor

Uğurcan Çakır: ''Uyum sağlamak hızlı olmuyor''

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Samsunspor'a 2-1 yenildikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:29
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, sezonun ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor, çok uzun süre olmadı. Yeni arkadaşlarımız var, hepsi takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Hepsine elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Yeni hocamızın istediği şeyler var, uyum sağlamak hızlı olmuyor. Onun dediklerini yapmaya çalıştık. Kötü bir oyun yoktu bence. Biz hocanın istediklerini yapmaya çalıştık." dedi.

TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ

Tüm kupaları almak istediklerini kaydeden 24 yaşındaki kaleci, "Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluk. Geçen sezon takım halinde iyi bir başarı yakaladık, kupayı aldık, şampiyonluk son haftalarda elimizden kaçtı. Tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Benim kişisel hedefim kendimi geliştirip, Trabzonspor'a elimden geldiğince katkı vermek." ifadelerini kullandı.

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