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Spor

Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı için karar verildi! Galatasaray'dan iyileştirme hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip şampiyonluğun önemli mimarlarından olan Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinde iyileştirme yapacak. İşte detaylar...

TRT Spor8 Haziran 2026 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı için karar verildi! Galatasaray'dan iyileştirme hamlesi
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Galatasaray yönetimi, şampiyonluğun mimarları arasında yer alan iki isimle ilgili önemli bir adım atıyor.

Sarı kırmızılılar, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmelerinde iyileştirmeye gidecek.

Kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına yüzde 50 zam yapılacak. Tecrübeli savunmacının, 90 milyon liralık yıllık garanti ücreti 135 milyon liraya yükselecek. Yönetim ayıca Abdülkerim'in 2027'de sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.

Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Tecrübeli file bekçisinin sözleşme yılının uzatılması ise beklenmiyor.

İki isimle de Dünya Kupası sonrası sözleşme imzalanması planlanıyor.

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