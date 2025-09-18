Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı'nın ilk Devler Ligi heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Frankfurt Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Buruk, 2-0 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi Eintracht Frankfurt karşısında yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Singo, Lemina ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

- UĞURCAN VE EREN, KARİYERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı.

- SİNGO İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.

- BARIŞ ALPER 11'E DÖNDÜ

Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 3 maç aradan sonra ilk 11'de oynattı.

Transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan Barış Alper, ligin üçüncü ve dördüncü haftasındaki Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giymedi.

Son haftadaki Eyüpspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek formasına kavuşan Barış Alper, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de mücadele etti.

Milli futbolcu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede santrfor bölgesinde görev yaptı. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Arjantinli Mauro Icardi ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekledi.

- TARAFTARLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

İki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tribünlerde etkileyici performans sergiledi.

Maç öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahaya konfeti attı. Ev sahibi takımın taraftarları, söyledikleri marşlarla da takımlarına destek oldu.

Kendisine ayrılan 3 bin kişilik yeri dolduran Galatasaray taraftarı ise sarı-kırmızılı bayraklarla ev sahibi takım taraftarlarına eşlik etti. Galatasaray taraftarları, yaktıkları meşalelerle şov yaptı.

- ICARDİ, ISINMADA YER ALMADI

Maça yedekler arasında başlayan Mauro Icardi, ısınmaya çıkmadı.

Eintracht Frankfurt karşısında yedek kulübesinde bekleyen Arjantinli golcü, ısınma sırasında takım arkadaşlarına katılmadı.

- EV SAHİBİ TAKIMDA CAN UZUN İLK 11'DE

Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, Galatasaray'a karşı ilk 11'de mücadele etti.

Bundesliga'daki 3 maçta 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yapan Can, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapılan maçta teknik direktörü Dino Toppmöller'in ilk 11'deki tercihlerinden biri oldu.

Can, maç öncesinde Galatasaray'ın Almanya doğumlu futbolcuları Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile uzun süre sohbet etti.

- UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN FRANKFURT

İki ekibin 19 yaş altı kategorisinde karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nde kazanan ev sahibi Eintracht Frankfurt oldu.

Frankfurt yakınlarındaki Dreieich şehrinde oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım Noah Fenyö'nün golüyle 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Abdulsamet Şimşek, 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Eintracht Frankfurt, 63. dakikada Alexander Staff, 67. dakikada Benjamin Dzanovic ve 87. dakikada Christian Prenaj'ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.