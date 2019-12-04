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Uğurcan Çakır'a bir talip daha çıktı

İngiltere Premier Lig'de gol yeme problemleri yaşayan West Ham, Liverpool'un takibinde olan Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır'ın peşine düştü.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Bu sezon 14.haftası geride kalan Premier Lig’in en fazla gol yiyen takımları arasında olan ve Roberto ile Fabianski’den beklenen verimi alamayan West Ham’ın Trabzonspor’un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır’ın peşine düştüğü öğrenildi.
 
Eylül ayında Manchester United’la oynanan ve 2-0 biten maçın ardından 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan West Ham, en son Chelsea’yi 1-0 yenerek derin bir nefes alırken tecrübeli teknik direktör Manuel Pellegrini’nin yönetimden iyi bir kaleci istediği, Sportif Direktör Mario Husillos’un kaleci antrenörü Xavi Valero’nun da onayı alarak Uğurcan Çakır’ı listeye aldığı belirtildi.
 
WEST HAM ADRİAN'I LİVERPOOL'A KAPTIRMIŞTI
 
Issıa Diop, Ogbonna, Cresswell, Fredericks gibi tecrübeli defans hattına sahip olmasına rağmen kalede büyük problemler yaşayan West Ham, hem ligde hem de Avrupa’da iyi işler çıkaran Uğurcan Çakır için zemin yoklarken, 23 yaşındaki file bekçisinin Liverpool’un da göz hapsinde olması Londra kulübünü endişelendiriyor.
 

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