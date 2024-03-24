İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Uğurcan Çakır'dan beklenmedik hamle!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır sürpriz bir hamle yaptı ve menajerini değiştirdi.

Fanatik24 Mart 2024 Pazar 12:10 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan beklenmedik hamle!
ABONE OL

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, menajer değişikliğine gitti.

Yaz transfer döneminde bu kez Avrupa'nın yolunu tutacağı konuşulan Trabzonspor'un kaptanı, Cenk Melih Yazıcı ve William D'Avila ortaklığındaki şirketle anlaşmaya vardı. Ayrıca Galatasaray'ın yıldız transferlerinde kilit rol oynayan İtalyan menajer Gardi'nin de Uğurcan konusunda menajerleriyle ortak çalışacağı belirtildi.

BAŞKAN DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada "Uğurcan'a olası Avrupa transferinde kolaylık sağlama sözümüz var. İyi bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Ancak yurt içinde herhangi bir rakibimize kesinlikle satmayacağız" demişti.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da toplam 235 resmi maça çıktı. Milli kaleci bu maçlarda 21.057 dakika süre aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.