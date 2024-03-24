Uğurcan Çakır'dan beklenmedik hamle!

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, menajer değişikliğine gitti.

Yaz transfer döneminde bu kez Avrupa'nın yolunu tutacağı konuşulan Trabzonspor'un kaptanı, Cenk Melih Yazıcı ve William D'Avila ortaklığındaki şirketle anlaşmaya vardı. Ayrıca Galatasaray'ın yıldız transferlerinde kilit rol oynayan İtalyan menajer Gardi'nin de Uğurcan konusunda menajerleriyle ortak çalışacağı belirtildi.

BAŞKAN DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada "Uğurcan'a olası Avrupa transferinde kolaylık sağlama sözümüz var. İyi bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Ancak yurt içinde herhangi bir rakibimize kesinlikle satmayacağız" demişti.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da toplam 235 resmi maça çıktı. Milli kaleci bu maçlarda 21.057 dakika süre aldı.