2 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Uğurcan Çakır'dan büyük başarı! Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın seyircisi önünde Liverpool'u mağlup ettiği maçta başarılı bir performans ortaya koyan milli kaleci Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

2 Ekim 2025 Perşembe 18:28
Uğurcan Çakır'dan büyük başarı! Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Sarı-kırmızılıların Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan, performansıyla Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter)

Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal)

Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)

