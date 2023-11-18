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Spor

Uğurcan Çakır'dan inanılmaz performans! 4 maçta kalesini gole kapadı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da tekrardan göreve başlamasıyla küllerinden yeniden doğan Uğurcan Çakır performansı ile parmak ısırttı. 27 yaşındaki deneyimli file bekçisi 12 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapadı.

Sabah18 Kasım 2023 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan inanılmaz performans! 4 maçta kalesini gole kapadı
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesi ile birlikte adeta kendini bulan Uğurcan Çakır, son 4 maçın 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

ESKİ FORMUNU BULDU

Fenerbahçe derbisinde penaltıdan 2 gol yiyen milli eldiven, Konyaspor maçında ise savunmanın bir anlık hatasıyla geçit vermişti. Milli takımın kalesini de koruyan Uğurcan Çakır, artık ritmini iyice bulmuş vaziyette. Milli takımımızın son olarak oynadığı Hırvatistan ve Letonya maçlarında kalesini kapatan 27 yaşındaki oyuncu performansıyla da göz doldurmuştu.

KALESİNİ KAPATTI

Şampiyonluk yılının mimarlarından olan ve eski günlerine geri dönen Çakır, bu performansını sürdürmek istiyor. Başarılı file bekçisi bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada kalesini 4 kez kapattı.

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