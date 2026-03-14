Spor

Uğurcan Çakır'dan örnek hareket: Hakem kararı değiştirdi

Galatasaray–RAMS Başakşehir maçında Uğurcan Çakır fair-play hareketiyle dikkat çekti. Yusuf Sarı'nın şutunda topun kendisinden çıktığını hakeme söyleyen tecrübeli kalecinin ardından Başakşehir oyuna kornerle başladı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 21:26
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Başakşehir maçının 32. dakikasında Yusuf Sarı'nın şutunda dışarı çıkan topa müdahale ettiğini hakem Batuhan Kolak'a söyledi ve turuncu-lacivertliler korner kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftaında Galatasaray'ın sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup ettiği müsabakada sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır, Fair-Play örneği gösterdi. Mücadelenin 32. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Yusuf Sarı'nın vuruşunda Uğurcan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. Hakem Batuhan Kolak ve yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan, pozisyonda aut kararı verdi. Kolak'ı uyaran Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağın kendisinden çıktığını söyledi ve karar Başakşehir'e korner olarak değişti.

Batuhan Kolak ve turuncu-lacivertli futbolcular, bu davranışından dolayı kaleci Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.

