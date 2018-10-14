Uğurcan Çakır'dan tam 12 kurtarış
Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan, U21 Milli Takımı'nın oynadığı Fransa maçında kalesinde adeta devleşti. Başarılı file bekçisi tam 12 kurtarışa imza attı.
Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı.
Rakibin iki topu da direkten döndü. 22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı. Bordo-mavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.
(Sabah)
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