Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı! ''Gitmek istiyorum''

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'da başarılı kaleci Uğurcan Çakır, geleceği hakkında konuştu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan milli kaleci, mantıklı bir teklifin gelmesi durumunda gitmek istediğini söyledi.
İşte Uğurcan Çakır'ın yaptığı açıklamalar:
"Trabzonspor'da çok fazla fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Şampiyon da olduk. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun çok mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum."
"Trabzonspor'da 3 kupam var. Gidersem bana kızmayacaklardır. Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum."