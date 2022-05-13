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Spor

Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı! ''Gitmek istiyorum''

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'ya transfer olmayı hedeflediğini ve mantıklı bir teklifin gelmesi durumunda gitmek istediğini söyledi.

A Spor13 Mayıs 2022 Cuma 17:28 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'da başarılı kaleci Uğurcan Çakır, geleceği hakkında konuştu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan milli kaleci, mantıklı bir teklifin gelmesi durumunda gitmek istediğini söyledi.

İşte Uğurcan Çakır'ın yaptığı açıklamalar:

"MANTIKLI BİR TEKLİF GELİRSE GİTMEK İSTİYORUM"

"Trabzonspor'da çok fazla fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Şampiyon da olduk. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun çok mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum."

"GİDECEĞİM TAKIMDAN DAHA BÜYÜK TAKIMLARA GİTMEYİ HEDEFLİYORUM"

"Trabzonspor'da 3 kupam var. Gidersem bana kızmayacaklardır. Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum."

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