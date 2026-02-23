Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Juventus ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi UEFA'ya konuştu.

İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamaları:

BASKI NE İFADE EDİYOR?

"Yani aslında baskıdan ziyade yaptığın işi bence en iyi şekilde yapıyorsan, futbolda özellikle, ben çok büyük bir baskı olacağını düşünmüyorum. Kendimden en azından onu söyleyebilirim kendim için. Ben yaptığım işi en iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden çok bir baskı hissetmiyorum."

MENTALİNİ NASIL YÖNETİYORSUN?

"Yani mental olarak tabii ki destek almak önemli dediğim gibi. Yani ben aslında şöyle bakıyorum; ne kadar iyi antrenman yaparsanız, ne kadar kendinize iyi bakarsanız, ne kadar futbol için bir şeylerden fedakarlık gösterirseniz, futbol size sonuçta bunu verecek yani günün sonunda. Yani bir maçta hata yaptıktan sonra eğer aynı şekilde çalışmaya ve mücadele etmeye çalışıyorsanız futbol size bunu verecektir. Ben her zaman buna inanıyorum ve kötü oynadığım bir maçtan sonra da yine en iyi yaptığım işi yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıp, vicdanen, ahlaken çok çalışıp, en iyi performansımı sonuç ne olursa olsun vermeye çalışıyorum. Bu da beni baskıyla başa çıkmamda, aslında bu mentalite beni rahatlatıyor diyebilirim. Dediğim gibi çok çalışıp, her zaman yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Birçok şeyden fedakarlık gösterip sadece futbolu düşünüp sadece futbol performansına odaklanıyorum. Böyle de çok başarılı olduğum dönemler oldu, hep bunu yapmaya çalışıyorum."

SAHA İÇİNDEKİ YALNIZLIK HİSSİ

"Yani şöyle, zaten uzun yıllardır bu mesleği yaptığımızdan dolayı artık alıştık diyebilirim ben. Bu seviyelerde fazla maç oynadıkça, milli takımda, Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynadıkça bu baskıyla baş edebiliyorsunuz. Antrenman performansınız, işte yaşantınız... ne kadar çok çalışırsanız zaten bu baskıyla bence başa çıkabiliyorsunuz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK MAÇIN

"Bu sezon Frankfurt maçında başlamıştık deplasmanda, Frankfurt maçında. Aslında maçta da genel olarak iyi bir oyun sergilemiştik bana göre. Maçın çok kırılma anları da olmuştu. 5-1 yenilmiştik. Yani hak etmediğimiz bir maçtı yani. Bu kadar büyük bir fark olabilecek bir maç değildi bence. Ama ondan sonra toparlanmayı bildik, iyi bir grup mücadelesi yaptığımızı düşünüyorum."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK İZLENİMLERİN

"Yani Liverpool maçında hem ben hem takım arkadaşlarım gerçekten o iç sahada taraftarlarımızla birlikte galibiyete inanmıştık aslında. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik, taraftarımız bizi harika destekledi. Rakip takım da bence bundan etkilendi çünkü Liverpool çok büyük bir takım ama Galatasaray da iç sahada oynadığı maçlarda taraftarlarıyla birlikte her maçın favorisi diyebiliriz rakip kim olursa olsun. O maçta hem ben hem takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettik, galibiyetle ayrıldık. City deplasmanında nispeten tam istediğimiz oyunu oynayamadık ama ilk yarısı kötüydü, ikinci yarısında yine fena değildik iyi işler yaptık. Benim için kişisel olarak çok gurur verici ve gurur duyduğum maçlar oldu. Kendimi her zaman bu seviyelerde test etmek istiyordum zaten. Galatasaray formasıyla bu şansı yakaladığım için çok mutluyum. Ya bu seviyelerde oynayabileceğimi hep düşünüyordum çünkü futbola başlayış amaçlarımdan biri hep en iyilerle mücadele etmek, en iyilerle birlikte oynamak. Galatasaray'da hem takım arkadaşlarım zaten çok büyük futbolcular, çok kariyerli oyuncular. Karşılaştığımız rakipler de Şampiyonlar Ligi zaten çok üstün bir turnuva, çok büyük oyuncularla da mücadele ettik. Dediğim gibi her zaman bu seviyelerde kendimi göstermek istiyordum ve bu seviyelerde oynayabileceğimi düşünüyordum. Allah'a çok şükür hiçbir zaman... yüzümün akıyla bu maçlardan çıktım diyebilirim."

EN BÜYÜK DESTEKÇİN

"Yani çok kişi var, isim isim söylemeye gerek yok onlar kendini biliyor burada zaten. Ama dediğim gibi mental olarak güvendiğim, bu işi en iyi yaptığını düşündüğüm tabii ki ekibim var. Yanımda bunu sağlayan arkadaşlarım, güvendiğim sevdiğim arkadaşlarım var. Onlar bana çok destek oluyorlar, hem mental hem fiziksel olarak. Onlarla birlikte bu süreci yönetmeye çalışıyorum. Allah'a çok şükür iyi yönettiğimi düşünüyorum. Ama her zaman dediğim gibi, sadece futbolla yaşayıp işini ahlaken ve vicdanen en iyi şekilde yaparsan futbol sana hiçbir zaman sıkıntı çıkarmayacaktır, istediğini verecektir yani. Hep buna inandım."

GALATASARAY'DA KALECİLİK ROLÜ VE MUSLERA

"Yani şöyle sadece benim için değil, Türk futbolunda kazandıklarıyla ve duruşuyla Muslera birçok genç kaleciye o dönem örnek oldu. Burada uzun yıllar oynadı Galatasaray formasıyla. Çok büyük başarılara imza attı. Kulübün efsane isimlerinin arasına girdi ve onu hiçbir Galatasaray taraftarı bundan sonra unutmayacaktır, unutmasın da zaten. Başardıkları, yaptıkları hem bizim gibi genç kalecilere hem milyonlarca kaleciye belki de ışık oldu. Muslera'yla iyi bir iletişimim her zaman vardı zaten. Rakip olduğumda da hep bana karşı çok saygılıydı ve beni sevdiğini hissediyordum, ben de onu seviyordum. Sadece dediğim gibi büyük başarılar kazanmış bir kaleci, ondan sonra buraya gelmek yani benim için güzel bir olay, gurur verici bir olay. İnşallah ben de onun yakaladığı başarıları hem Galatasaray formasıyla hem milli takımımız için yakalayabilirim. Dediğim gibi Muslera çok güzel bir örnekti, bize her zaman ışık oldu. Takım üzerinde olan liderliğini ben dışarıdan da olsa görebiliyordum. Kendisiyle her zaman konuştuğumda bana karşı hep sıcak davranmıştı zaten. İletişimi çok yüksek bir kaleci ve başardıklarıyla Galatasaray'da büyük kupalar kazandı, ismini tarihine damga vurdu diyebiliriz. Ama ben en çok beğendiğim özelliği liderliği diyebilirim ya."

GALATASARAY VE AVRUPA HEDEFİ

"Yani burada olduğum süre boyunca bunu başarmaya çalışacağım, hem ben hem Galatasaray kulübü bunu başarmaya çalışacağız. Büyük bir hayal gibi görünebiliyor ama Galatasaray kulübü son yıllarda özellikle çok büyük yatırımlar, çok iyi futbolcular... Şampiyonlar Ligi seviyesinde büyük başarılara imza atmayı hedefliyordu her zaman. Özellikle son yıllarda bu çok arttı. Bunu başarabilecek güçteyiz. Şu an göreceğiz çünkü son 24'e kaldık, play-off oynayacağız. Büyük bir hayal ama bence yıllar içinde bu olabilecek bir şey. Onun için çalışacağız."

JUVENTUS EŞLEŞMESİ

"Yani Juventus eşleşmesi tabii ki... Juventus çok iyi bir takım, bunu hepimiz biliyoruz. Ama iç sahada, her zaman dediğim gibi iç sahada oynanılan bir maç rakip takım için kolay değil. Biz de çok iyi bir kadroyuz, çok iyi oyunculara sahibiz. Taraftarlarımızla birlikte, Liverpool maçında olduğu gibi büyük bir destekle Juventus'u yenmek istiyoruz yani kısa ve net. İnşallah bunu başarabiliriz ama tabii ki Juventus çok büyük bir takım, onlara da çok büyük saygı duyuyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için hepimiz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızla birlikte burada kazanmaya çalışacağız. İnşallah bunu başarıp turu geçebiliriz. Ben takım arkadaşlarıma, hocalarıma, herkese çok güveniyorum yani. Ve tabii ki taraftarlarımıza aslında çok güveniyorum."

2013-2014 SEZONU JUVENTUS EŞLEŞMESİ

"Evet evet, hatırlıyorum o maçı. Yarıda kalıp öbür gün devam etmişti, Sneijder atmıştı. İnşallah benim olduğum bir takımda da bunu başarabiliriz. Juventus'u geçip bir üst tura yükselebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar taraftarlarımızla birlikte gidebiliriz."