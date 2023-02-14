Uğurcan Çakır'ın çağrısı cevapsız kalmadı! 3 büyükler Akyazı'da

Depremzedelere yardım konusunda örnek bir güç birliği yapan 4 büyük kulüp, Trabzonspor'un perşembe günü Basel ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı öncesinde de 'biz beraberiz' mesajı verdi. Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, kulübün resmi hesabından bir videolu mesaj yayınlayarak, tüm futbolseverleri Basel karşılaşmasına davet etti. Milli kaleci, "Basel ile oynamak zorunda olduğumuz maça renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

'YARALARI BiRLiKTE SARALIM' DEDiLER

Trabzonspor'un bu çağırısına önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ve Beşiktaş'tan olumlu yanıt geldi. Sarı lacivertlilerin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve HepBirlikte orada olacağız!" denildi. Sarı kırmızılılar, "Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin HepBirlikte bordo mavi olalım!" derken, siyah beyazlılar, "Gelin, yaralarımızı HepBirlikte saralım, tüm Türkiye bordo mavi olalım!" mesajını paylaştı.

MAÇ ŞiFRESiZ YAYINLANACAK

Trabzonspor ve Basel arasında oynanacak mücadele16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'de oynanacak. Normalde EXXEN'den şifreli yayınlanması gereken Trabzonspor-Basel maçının TV8'den şifresiz olarak ekranlara geleceği duyuruldu. Her iki TV kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, TV8'den yayınlanacak maçın reklam gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Trabzonspor Kulübü maçın gelirini aynı amaca yönlendirecek.