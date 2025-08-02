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Spor

Uğurcan Çakır'ın paylaşımı transfer iddialarını alevlendirdi

Monaco ile adı sık sık anılan Uğurcan Çakır'ın Fransa tatili, sosyal medyada yeni bir transfer söylentisini doğurdu. Tecrübeli kaleci, Fransa'ya yalnızca tatil için gittiğini belirtse de hem Türk hem de Fransız basını bu ziyaretin perde arkasını sorguluyor.

Akşam2 Ağustos 2025 Cumartesi 08:27 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'ın paylaşımı transfer iddialarını alevlendirdi
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Geçmişte transfer görüşmeleriyle ismi Monaco ile anılan Uğurcan Çakır, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımlar hem Türk hem de Fransız basınında geniş yer bulurken, "Transfer görüşmesi için mi gitti?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Kaptan, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak sadece tatil için Fransa'da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan başarılı eldiven, iki gündür Trabzonspor idmanlarına katılmıyor. Kadro derinliği açısından sınırlı olan Trabzonspor'da olası bir Uğurcan ayrılığı ciddi sorunlara yol açabilir. 29 yaşındaki kalecinin adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı. Uğurcan Çakır'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro.

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