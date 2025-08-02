Geçmişte transfer görüşmeleriyle ismi Monaco ile anılan Uğurcan Çakır, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımlar hem Türk hem de Fransız basınında geniş yer bulurken, "Transfer görüşmesi için mi gitti?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Kaptan, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak sadece tatil için Fransa'da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan başarılı eldiven, iki gündür Trabzonspor idmanlarına katılmıyor. Kadro derinliği açısından sınırlı olan Trabzonspor'da olası bir Uğurcan ayrılığı ciddi sorunlara yol açabilir. 29 yaşındaki kalecinin adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı. Uğurcan Çakır'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro.