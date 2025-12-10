İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Uğurcan, devam edemedi... Penaltıyı kurtardı, oyundan çıktı

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Monaco'nun Zakaria ile kullandığı penaltıda doğru köşeyi bularak önemli bir kurtarışa imza attı. Ancak milli eldiven, 66. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
Uğurcan, devam edemedi... Penaltıyı kurtardı, oyundan çıktı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa Ligi temsilcisi Monaco'ya konuk oldu.

Monaco, Galatasaray ile oynadığı maçta 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti.

Zakaria'nın vuruşunda doğru köşeyi sezerek uzanan Uğurcan Çakır, kritik bir kurtarışa imza attı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ...

Uğurcan Çakır, maçın 66. dakikasında sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Günay Güvenç, Çakır'ın yerine oyuna girdi.

