18 Şubat 2021 Perşembe 19:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:53

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Altay Bayındır, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Takımın genel performansını yorumlayan Altay, "Futbolda en önemli şeyin konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. 3 puanı aldığımızda herkes gibi benim de payım oluyor. İyi geçen maçlardan sonra birbirimizi tebrik ediyoruz. Göztepe maçına her hafta olduğu gibi hazırlanıyoruz" dedi.

'UĞURCAN ÇAKIR ÖNEMLİ BİR KALECİ'



Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında da kısa açıklama yapan Altay Bayındır, "Uğurcan Çakır iyi bir kaleci, ülkemizde önemli bir kaleci. İnşallah böyle devam eder. Biz milli takımda zaten arkadaşız." şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ YAPANLARDAN BİRİ MUSLERA'DIR"



Altay Bayındır, Muslera için ise "Uzun yıllar ülkemizde hizmet eden birisi. Gerçekten mütevazı bir kişiliği var. Takımlar arasında rekabet olsa bile, futbolcuların davranışları birçok şeyin öncüsü oluyor. Çünkü insanlar futbolcuların davranışlarıyla alevlenebiliyor, ya da sakin kalabiliyor. Bunun temsili olarak bizler sahadayız. Bunu da çok iyi yapanlardan biri Muslera'dır." ifadelerini kullandı.

"BENİM HEDEFİM..."



Geleceği hakkında da konuşan geç kaleci, "Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinin ardından kalede olmak benim için büyük gurur ve sorumluluk. Benim hedefim her zaman en üst noktada olmaktır. Şu anda en üst noktalardan birindeyim, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Takımın çıkarları, başkanımızın düşünceleri doğrultusunda hareket etmeye her zaman hazırım. Ben burada olmaktan dolayı kendimi duygulu hissediyorum. Aidiyet besliyorum. Takımın çıkarları doğrultusunda olacaksa, katkı vermek için her zaman orada var olurum." dedi.