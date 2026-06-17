A Milli Takımımızın formasını giyen Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamaları:

"Üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ilk maçta ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bence biraz duygusal anlamda baskı vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Çok kazanmak istedik, belki sahaya yansımadı ama takımın morali iyi. Önümüzdeki final maçı diyebileceğimiz iki maç kaldı. Bunları kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

"HERKES BİRBİRİYLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR"

"Aslında başarılı bir takım vardı. EURO 2024, UEFA Uluslar Ligi'nde A ligine yükseldik. Bunları yapan yine bizdik. Aslında çok fazla değişen isim olmadı. Bu başarıları yapan bizdik, yine aynı kadroydu. Dışarıda yazıldığı gibi takım içinde bir durum yok. Arkadaşlıklar çok iyi, bu da bize büyük başarılar getirdi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Antrenmanlar eğlenceli ve neşeli geçiyor. İlk maçın telafisini yapacağız."

"BİR FİNAL MAÇI KAYBETMEDİK"

"Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olunca göklere çıkıyorsak, bir maç yenilince eleştirebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Bence bunu çok büyütmemeliyiz. Bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkarıp istediklerimizi yapmak istiyoruz. Dün geride kaldı, önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz."

"BİRLİK OLACAĞIZ"

"Avustralya maçında topun bizde kalması çok önemli değildi. Şimdiden Paraguay'a hazırlanıyoruz. Çok çalışacağız, birlik olacağız ve iyi sonuç almaya çalışacağız. Bunun altından kalkacak karakterde oyuncularız. Galip gelip ülkemizi ve kendimizi mutlu etmek istiyoruz."

"STANDARDIMIN ALTINDAYDI"

"Kendi standartlarımın altında bir maçtı. Gol yemeyip arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmak isterdim. İnşallah sonraki maçta bunu yapmaya çalışacağım."

"SU MOLALARI HİÇ GÜZEL DEĞİL"

"Makedonya maçında da rakibimiz beşli oynuyordu. Orada iyi oynayıp kazanmıştık. Avustralya'yı da çok iyi analiz ettik ama çalıştığımız yerlerden gol yedik. Hatalarımızı en aza indirmek istiyoruz. İnşallah bunu yapacağız. Analizde hoca çok gösterdi ama aynı pozisyonda golü yedik. Ayrıca su molaları hiç güzel değil, maç soğuyor ve konsantrasyonunuz dağılıyor. Öğlen oynayan takımlar için iyi olabilir ama akşamları aşırı bir sıcak olmuyor."

"ÜLKEMİZİN SORUMLULUĞU VAR"

"Gol atamadık, atamayınca duygular aklın önüne geçiyor. Elinizdekinden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz ve mantıklı pozisyonlar bulamıyorsunuz. Ülkemizin sorumluluğu var. Topun bizde olması rakiplerin tercihiydi bence. Çok net pozisyonumuz olmadı, rakibin istediğini yaptırdık ama nasip olmadı."

"İSPANYA BİLE BERABERE KALDI"

"Sahaya çıktığında rakibin senden daha konsantreyse seni yenme şansı oluyor. İspanya bile berabere kaldı, bu olabiliyor. Ana amaç çeyrek final, yarı final yapmak ama maç sahada oynanıyor. 400'e yakın maç oynadım, hiçbirini kolay kazandığımı hatırlamıyorum. Rakibiniz kadar mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Çok yetenekli oyunculara sahibiz ve bu kadro güzel başarılar elde etti. Bundan daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum."

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

"Biz bitti demeden bitmez, 2008'de slogan buydu. İnşallah bunu biz de başarabiliriz. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz."

SAMET AKAYDİN: "BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Bir diğer milli futbolcumuz Samet Akaydin'in açıklamalar ise şu şekilde:

"Mutsuzuz çünkü ilk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştur her zaman. Bu hiçbir zaman bozulmayacak. Önümüzde iki tane maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında özür borcu olarak maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu maç bizi yıldırmadı. Çoğu takım ilk maçta beklenmedik skorlar alıyor. Biz bunu en iyi şekilde telafi edeceğiz ve gruptan çıkacağız."

"SÜREKLİ TOPLANTI HALİNDEYİZ"

"Bazı şeyler yazılıp çiziliyor, kendi aramızda da konuşuyoruz ve üzülüyoruz. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Söz konusu bile değil, bu takım EURO 2024'ten bu yana beraber oynuyor. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Böyle maçlar bizi daha çok bir arada tutuyor. O yüzden takıma çok güveniyorum. Sürekli toplantı halindeyiz, gerçekten üzüldük bu yazılanlara. Olsun, bunlar bizi daha da güçlendirecek."

"ELEŞTİRİLER BENİ FAZLA ETKİLEMİYOR"

"Biz eleştirilere alışığız. Beni fazla etkilemiyor, daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. Başımızın üstünde yeri var. Takım olarak tecrübeliyiz. Ülke olarak çabuk sinirlenip çabuk yumuşuyoruz. Bunlar bizi düşürmüyor, aksine güçlendiriyor. Herkes bir an önce Paraguay maçını bekliyor."

"ANALİZ KONUSUNDA SORUN YAŞAMADIK"

"Avustralya'yı da iyi analiz etmiştik, Paraguay'ı da ediyoruz. Analiz konusunda bugüne kadar bir sorun yaşamadık. Özel olarak da analizler yapıyoruz. Şimdi de Paraguay maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maçın telafisi her zaman olur. Böyle şeyleri fazla dile getirip kendimizi strese sokmak istemiyoruz. Önümüzde iki tane maç daha var. Güzel sonuçlarla buradan gideceğiz."

"BU ZAMANA KADAR HAKKIMIZI SAVUNDU"

"Başkanımız bize sahip çıkıyor. Ağabey kardeş ilişkimiz var. Bu zamana kadar hep hakkımızı savundu. Biz onun inancını boşa çıkarmak istemiyoruz. İnşallah bu maçı kazanarak ülkemize güzel bir hediye veririz. Çocukların gözyaşlarını dindiririz. Çalışıyoruz, inşallah bunun sonucunu alacağız."

"GARDIMIZ DÜŞTÜ"

"Topun genel hakimiyeti bizdeydi. Kapalı savunmayı şutlarla açabilirdik ama olmadı. Çalıştığımız pozisyonda gol yiyince gardımız düştü. İkinci yarıda Kenan oyuna girince bastırdık ama ikinci golü yiyince düştük."

"BİZİM TAKIMIMIZ DAHA KALİTELİ AMA..."

"Gruplar açıklandıktan sonra herkes milli takımın lider çıkacağını düşünüyordu. Ben de böyle düşünüyordum, hala da düşünüyorum. Bizim takımımız daha kaliteli ama sahaya hırsı ve mücadeleyi yansıtamadığın zaman mücadele yeteneği yeniyor."