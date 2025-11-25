UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 52'nci dakika oynanırken sarı kırmızılıların ceza sahası içinde kritik bir pozisyon yaşandı.

Belçika ekibinin santrforu David, sarı kırmızılıların ceza sahası içinde topa sahip olan Uğurcan Çakır'ın pozisyonun devamında ayağına bastı. Aldığı darbeyle bir süre acı içinde yerde kalan milli file bekçisi teknik ekip ve taraftarları korkuttu. Bir süre sonra yerden kalkan Uğurcan Çakır maça devam etti.

Galatasaray'da yaşanan pozisyonun ardından yoğun bir şekilde kırmızı kart itirazı yapıldı. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: TRT1)