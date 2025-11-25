İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Uğurcan'dan korkutan anlar! RAMS Park'ta endişelendiren pozisyon

Union Saint-Gilloise maçında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Uğurcan Çakır'ın darbe alarak yerde kalması RAMS Park'ta kısa süreli bir endişe oluşturdu. Milli kaleci tedavisinin ardından oyuna devam etti.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 22:23 - Güncelleme:
Uğurcan'dan korkutan anlar! RAMS Park'ta endişelendiren pozisyon
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 52'nci dakika oynanırken sarı kırmızılıların ceza sahası içinde kritik bir pozisyon yaşandı.

Belçika ekibinin santrforu David, sarı kırmızılıların ceza sahası içinde topa sahip olan Uğurcan Çakır'ın pozisyonun devamında ayağına bastı. Aldığı darbeyle bir süre acı içinde yerde kalan milli file bekçisi teknik ekip ve taraftarları korkuttu. Bir süre sonra yerden kalkan Uğurcan Çakır maça devam etti.

Galatasaray'da yaşanan pozisyonun ardından yoğun bir şekilde kırmızı kart itirazı yapıldı. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: TRT1)

Popüler Haberler
